وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم منافسات «مسدس، بندقية، بندقية خرطوش»، وتقام خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر حفل الافتتاح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، السيد/ لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، السيد/ فيتالى كريوتشين رئيس الاتحاد الدولى للرماية الحركية، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية. وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لكبرى البطولات الرياضية العالمية، يعكس ثقة كبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في قدرة مصر على استضافة هذه البطولات، ومدى تطور نظرة المجتمع الدولي لمصر وقدرته الكبيرة على التنظيم، خاصة في التحديات الكبيرة التي واجهت المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية.

أشار وزير الشباب والرياضة أن هذه البطولة تعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية تستضيف كبري الفعاليات التي تبرز قدراتها الاستضافية وتعزز صورتها الإيجابية على المستوى الدولي، وتواجدها الرياضي علي الساحة الدولية، بجانب تعزيز شعبية الرماية كرياضة تستحق الاهتمام والتشجيع.

وأضاف «صبحي» أن عدد ميادين الرماية داخل مصر زاد بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة بشكل عام والرماية بشكل خاص، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة في رياضة الرماية، وتعمل على دعمها وتطويرها من أجل تحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته، موجها الشكر للواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، على الجهد الكبير الذي يقوم به في دعم وانتشار الرماية في مصر، والانجازات التي حققها اللاعبين المصريين خلال المشاركات الدولية المختلفة.

ومن جانبه، تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة في الرياضة المصرية بشكل عام، والرماية بشكل خاص، مؤكدا أن الدولة المصرية اصبحت قبلة الرياضات والبطولات.

ويشارك في البطولة أكثر من 600 رام ورامية يمثلون 66 دولة عالمية وهي: «ألبانيا و أرمينيا و أستراليا و النمساو أزربيجان و بلجيكا و البوسنة و الهرسك و البرازيل والبحرين و بلغاريا والصين و كولمبيا و كرواتيا و كوبا و قبرص و التشيك و الدنمارك واسبانيا و فنلندا و فرنسا و بريطانيا وألمانيا و اليونان والمجر والهند وإيسلندا و إيطاليا و اليابان و كازاخستان و السعودية و كوريا و الكويت و لاتفيا ولبنان و المغرب و المكسيك و مالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر".