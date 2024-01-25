وزير الشباب والرياضة لمنتخب اليد: أمامكم فرصة تاريخية للتأهل إلى أولمبياد باريس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال أمام نظيره التونسي، في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد النسخة الـ26، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أداء قوي أمام تونس في مباراة قبل النهائي

وقدم منتخب مصر أداءً قوياً خلال المباراة، وسيطر على شوطي المباراة، حيث تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة 17/12، وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر تفوقه لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 30/25، ليتأهل إلى نهائي البطولة، ويواجه الفائز من مبارة منتخب الجزائر ومنتخب الرأس الأخضر.

وعقب المباراة، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر، مؤكدا أن المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة اليد والفوز على منتخب تونس أسعد الجماهير المصرية التي شهدت المباراة من المدرجات، والجماهير الغفيرة التي شاهدت المباراة عبر الشاشات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر لكرة اليد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الأفريقي التاسع، وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح القتالية العالية التي تحلى بها لاعبو المنتخب الوطني، وطالبهم بالاستمرار في تقديم هذا المستوى المتميز حتى ختام البطولة.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من (الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون)، وصعد كأول بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات عقب الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة، ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدراً المجموعة الثانية، وفي مباراة ربع النهائي تغلب منتخب مصر على أنجولا، بنتيجة 37-25.