وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. رواتب تتخطى الـ8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر فرص عمل للشباب في القاهرة والصعيد، في خدمة العملاء بقطاع البنوك، بشروط ميسرة ومزايا مجزية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفاصيل الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

مكان العمل: القاهرة / أسيوط

متطلبات الوظيفة: الحصول على مؤهل عالٍ

أن يكون الحد الأقصى للسن 29 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق عند الحصول على الوظيفة

العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالي: 8500 جنيه، وعدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى الدخول هنا وملء الاستمارة