محمد فايز فرحات: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه لا شك بأن مصر كانت تأمل أن يكون قرار المحكمة واضح وصريح استنادًَا الى الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والتي تضمنت أدلة عديدة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف.

هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، وكان أمل كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة، وكان هناك طموح أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وتابع: «الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة».