نبات شتوي يزدهر بالصقيع.. «النرجس» زينة للبيت وهدايا للأحبة

شجرة النرجس هي شجرة عطرية جميلة، مشتق اسمها من كلمة يونانية تعني المخدّرة وذلك لجمال عطرها، يوجد منها ألوان الأبيض والأصفر والأخضر، وتزرع في شهري يناير وفبراير في البرودة الشديدة، وتنمو دون عناء أو حاجة لرعاية مكثفة.

تستعرض «الوطن» طريقة ومواعيد زراعة النرجس وكيفية العناية بها خلال سطور التقرير التالية:

نباتات شتوية.. «النرجس» يزدهر في الصقيع

قالت زهرة العلا إبراهيم، مهندسة زراعية ومهتمة بزراعة الزهور ونباتات الزينة، في حديث لـ«الوطن» إن لها تجربة ناجحة مع زراعة زهور النرجس بألوانه الأبيض والأصفر، معلقة: «يزدهر النرجس ببرد الشتاء، ويمكن زراعته في أي تربة وأي مكان بسهولة، لذا فهو زراعة شتوية».

رائحة عطر زهور النرجس تدوم أسبوعا كاملا

أشارت المهندسة الزراعية إلى أن «النرجس أوراقها عريضة خضراء تحمل عناقيد الزهور الصغيرة، وتتميز برائحة نفاذة تعطر الأجواء، ولفتت إلى سهولة زراعة النرجس، إذ تنمو في أي تربة رملية أو طينية، مسمدة عضويا أو قليلة السماد»، لافتة إلى ضرورة غرس البصيلة في عمق يسمح بتغطيتها بالتراب، ويمكن ريها في البداية يوميا إلى أن تنمو، وفيما بعد نرويها كل أسبوع، ويجب التظليل على الأوراق والشجرة لتبقى التربة مبللة ورطبة.

زينة للبيت وعطور فواحة وهدايا للأحبة

أوضحت زهرة العلا أن زهرة النرجس لها مزايا عديدة فهي تقدم للهدايا وتباع في محلات الزهور، كما يفضل زراعتها في المنازل والشرفات، لرائحة عطرها الرائعة، لافتة إلى أن قطف الزهرة ليلا يمنحها عمرا أطول بينما قطفها في الصباح الباكر يجعل عمرها أقل، معلقة: «أجمل ميزة لزهور النرجس إنها تنفع زينة البيت وهدية للأحب».

طريقة ومواعيد الزراعة

وفيما يخص زراعة زهرة النرجس قالت المهندسة الزراعية، إنه يفضل أن تزرع في الخريف لأنها تزدهر في الشتاء مع الصقيع، وتزرع مرة واحدة من البصيلات، وتنمو إلى أن يحين انتهاء عمر الشجرة الافتراضي.