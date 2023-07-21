ربح وفير من زراعة الليمون القزمي في البلكونة.. الشجرة تنتج 100 كيلو

الليمون القزمي أو كما يعرف بالليمون الملكي، تنتشر زراعته في الأردن وبعض دول الخليج ويتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي كما يغلب على مذاقه الطعم الحلو المسكّر أكثر من الحامض، بالإضافة إلى لونه الأخضر الفاقع وبدأت زراعته في الشرقية منذ نحو 4 سنوات وتباع الشتلة بمتوسط سعر 150 وحتى 200 جنيه وتطرح الشجرة في عمر سنتين.

زراعة الليمون القزمي منذ 4 سنوات

ويقول المهندس محمد عطية المتخصص في زراعة الفاكهة الاستوائية والفواكه النادرة في محافظة الشرقية لـ«الوطن» إنه خاض تجربة زراعة الليمون القزمي منذ 4 سنوات، لافتا إلى أنه يجهز شتلاته ويبيعها للمريدين لزراعة الأنواع النادرة، معلقا: «فيه ناس كتير بتهوى زراعة الفواكه والنباتات النادرة، وفيه إقبال على زراعة الليمون القزمي ونجحت زراعته عندهم»، حسب قوله.

سعر شتلة الليمون القزمي

ويضيف عطية أن الليمون القزمي يُزرع في الأردن وبعض دول الخليج كما تشتهر بعض دول آسيا كالصين والهند والمكسيك بزراعة الليمون القزمي، لافتا إلى بدء زراعته منذ سنوات قليلة لتميزه بمذاقه المختلف عن الليمون البنزهير وأصناف الليمون الآخرى، معلقا: سعر الشتلة بسعر 150 و200 جنيه ولقي إقبالا كبير من المزارعين لشرائه.

ويشير المهندس الزراعي إلى أن الليمون القزمي سمي بهذا الإسم نسبة لأن طول أو ارتفاع الشجرة لا يتعدى متر ونصف المتر كما يتميز رغم قصر الشجرة بغزارة الإنتاج، موضحا أنه يمكن زراعته في بلكونات المنازل أو على اسطح المنازل وفي حدائق البيوت حتى وان كانت مساحة صغيرة ويمكن استخدامه لأغراض شخصية وبيع الفائض منه موضحا طريقة زراعته كالتالي.

طريقة زراعة الليمون القزمي

يوضح المهندس الزراعي محمد عطية كيفية زراعة الليمون القزمي غزير الثمر، لافتا إلى أنه يفضل زراعة الليمون في تربة عميقة تصل لمتر لافتا إلى إمكانية استبدال التربة الدائمة بجردل او حوض بلاستيكي عميق مخصص للزراعة وفي تربة خصبة ويجب تعريضها للشمس رغم كونها شجرة تحب الظل وتسميدها بسماد عضوي بشكل دوري 3 مرات في الموسم ويمكن ريها بماء الأسماك، وتبقى في شُرف المنازل أو الحدائق ويمكن استخدامه بشكل شخصي أو بيعه في حال توفير فائض منه.

انتاجية الشجرة الواحدة 100 كيلو

ولفت المهندس الزراعي إلى أن إنتاجية الشجرة الواحدة قد تصل لنحو 100 كيلو في الموسم ويكون الموسم من 6 إلى 9 أشهر، لافتا إلى سهولة رعايتها والحصول على الإنتاجية الكثيفة ويتميز لون الليمون بالأصفر والأخضر الفاقع.