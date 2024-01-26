الكشف على 420 حالة ضمن مبادرة «عينك في عنينا» بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة «عنيك في عنينا»، بمحافظة البحيرة التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة البحيرة، لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

أشار هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة من خلال مبادرتها عنيك في عنينا وقعت الكشف الطبي على 420 مواطنا من مرضى العيون.

قافلة طبية في قرية الشوكة

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية الشوكة بمركز دمنهور، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وذكر أنه جرى تقديم الدواء العلاجي لـ 294 حالة وعمل 210 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 57 مواطنا لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

ومن جهتها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تُساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .