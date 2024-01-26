ضبط 20 ألف لتر سولار قبل بيعها في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية حملة تموينية بحوش عيسى، أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 20 ألف لتر سولار داخل محطة وقود جمعهم أحد الأشخاص بغرض البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة التموينية تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء.

متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شهدت أمس تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما شهدت مدينة كوم حمادة تنفيذ حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.