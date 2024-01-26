«بيطري البحيرة»: علاج وتحصين 25 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الماضي

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة عن تحصين 20395 ماشية، وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل بإجمالي 4500 حيوان معالج خلال الأسبوع الماضي.

كما تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز «دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - أبو حمص - شبراخيت»، وجرى خلالها علاج 2700 طفيليات خارجية، و1800 طُفيليات داخلية.

وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات 1457 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 395824.

تنفيذ 13 حملة تفتيشية في البحيرة

وذكرت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه جرى شن 13 حملة تفتيشية بالأسواق، بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتحرير 46 قضية بإجمالي مضبوطات 365 كيلوا لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إدارة الأمراض المشتركة، جرى تحصين 64 لمرض البروسيلا، واختبار 403 لمرض السل.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها؛ للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن لمواطني المحافظة.