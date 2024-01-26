افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وكوم حمادة، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد.

افتتاح مساجد جديدة في البحيرة

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد هلل الكبير في منشية عامر بكوم البركة مركز كفر الدوار، على مساحة 271 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الكبير في البريجات بكوم حمادة، على مساحة 1069 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء»، جاء فيها أن الوطن من الكليات والمقاصد الضرورية التي أحاطها ديننا الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والرعاية.

جاء افتتاح المسجدين في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، موضحة أن بناء المساجد يأتي للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.