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خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات

كتب:

فهد فكري بلوم
09:00 م | الجمعة 26 يناير 2024
علاج على نفقة الدولة

علاج على نفقة الدولة

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، تشغل الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، إذ حددت وزارة الصحة بعض الخطوات من أجل التيسير على المرضى المترددين على المستشفيات للحصول على الخدمة الصحية.

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، تنشرها «الوطن»، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية، ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر، وجاءت خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات على النحو الآتي: 

استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية

- يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء متخصصين في المستشفيات.

- تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.

- صورة بطاقة رقم قومي وتقرير لجنة ثلاثية، وتقرير أبحاث حديثة إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

- تسجيل الموظف المختص البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، ويقوم بملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

- يتم معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة.

- تُعرض المستندات على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا.

- تُصدر اللجنة القرار.

- إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.

- يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة سواء أدوية، أو إجراء عملية جراحية أو على حسب نوعها.

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