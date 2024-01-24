استخراج 66 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بقنا خلال عام

كشف الدكتور محمد يحيي بدران، عن نجاح إدارة العلاج على نفقة الدولة في استخراج أكثر من 66 ألف قرار خلال العام الماضي، للفئات المستحقة للعلاج من غير المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 84 مليون جنيه استفاد منها مرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة من المواطنين.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح «بدران» في بيان صحفي اليوم، أن القرارات التي تم استخراجها شملت 54393 قرارًا للعلاج الدوائي الخارجي ضمت قرارات «الباطنة، الجهاز الهضمي والمناظير، العظام، المسالك، النساء، الصدر ومرضى الفشل الكلوي».

شملت قرارات الأقسام الداخلية المستشفيات 4315 قرارًا، كما تم إصدار2481 قرارًا لمرضى العناية المركزة بالمستشفيات.

وأشارت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة إلي أن مديرية الصحة قد نجحت خلال عام 2023 في استخراج 2358 قرار غسيل كلوي لمرضي الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية و162 قرار لمرضي الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة والمتعاقدين مع وزارة الصحة.

وأضافت الدكتورة رشا إلي استخراج 2823 قرار RH وذلك للحد من الإجهاض المبكر لدي السيدات، و 30 قرار لمرضي التصلب المتناثر والذي يُعد أحد الأمراض المناعية.

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، أنه في إطار منظومة المشروع القومي للقضاء علي قوائم الانتظار والذي يتم تنفيذه بمستشفى قنا العام وعدد من المستشفيات والمراكز الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، أصدرت إدارة العلاج علي نفقة الدولة خلال العام 2751 قرارا لجراحات العيون، 463 قرار لجراحات العظام والمفاصل، 741 قسطرة قلبية ودعامات، 8 قسطرة مخية و 61 قرار لجراحات العمود الفقري والأعصاب، مشيرة إلي المراجعة الفنية والمالية والإدارية للمطالبات المالية التي ترد من مستشفى الأورمان بالأقصر، والمستشفيات العامة والمركزية والجامعية بالمحافظة .

ويتقدم الدكتور محمد يحيي بدران بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا سليم ولفريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية وفريق العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات علي حرصهم الدائم علي حصول المواطنين علي الرعاية الصحية اللازمة وإعفاءهم من أي مصاريف مالية.