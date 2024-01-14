«صحة مطروح»: 8000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 14 مليون جنيه في 2023

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن قيام مديرية الصحة بمطروح باستصدار 8000 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه خلال عام 2023.

علاج مرضى الكبد والقلب والنساء

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى علاج عدد من المرضى على نفقة الدولة، بإجمالى تكلفة 14 مليون جنيه، منهم 4 ملايين و484 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات أمراض القلب، والكبد وأمراض الباطنة والعظام والأوعية الدموية، والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية.

تخصصات الأورام والأمراض المناعية

وأضاف وكيل صحة محافظة مطروح، أنه بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في ذات التوقيت في تخصصات الأورام، وأمراض الدم، والأمراض المناعية مليون و 952 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 ملايين و 583 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الجراحة العامة، والمناظير وجراحة العظام والقلب والصدر والعناية المركزة، مليون و981 ألف جنيه.

خدمة المرضى من أهالي مطروح

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، على الجهود المبذولة من جانب الدكتور تامر حميدو مسؤول نفقة الدولة بمديرية الصحة بمطروح، وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.