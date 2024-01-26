فريدة فهمي ضيفة معرض القاهرة للكتاب غدا

تحل الفنانة الكبيرة فريدة فهمي في السادسة مساء غد السبت، ضيفة على معرض القاهرة للكتاب بمناسبة 100 عام على ميلاد المخرج علي رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

وتظهر الفنانة فريدة فهمي نجمة فرقة رضا ضيفة على الصالون الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بلازا 2 بحضور المخرج الاستعراضي عادل عوض وبعض أبطال فرقة رضا.

الفنانة فريدة فهمي انتهت مؤخراً كتابة قصة حياتها في كتاب يسجل أهم محطات مشوارها الإنساني والفنى الطويل .