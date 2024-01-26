معرض الكتاب يطلق مشروع «ديوان الشعر المصري»: تجربة تأخرت كثيرا

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لإطلاق مشروع «ديوان الشعر المصري»، الذي أطلقته الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

والمشروع سلسلة تصدرها هيئة الكتاب، ويرأس تحريرها الشاعر أحمد الشهاوي.

وشارك في الندوة الشاعر أحمد الشهاوي، والكاتب مصطفى عبادة، والدكتور محمد عمر والكاتب منير فوزي.

وتناولت الندوة تفاصيل مشروع ديوان الشعر المصري، الذي يحتفي بالشعر والهوية المصرية.

مشروع «ديوان الشعر المصري» تجربة مهمة

وقال الشاعر أحمد الشهاوي، في كلمته، إن مشروع «ديوان الشعر المصري»، تجربة مهمة، تأخرت عشرات السنوات، وكان هناك محاولة من قبل الدكتور طه حسين، لتأسيس كرسي للأدب المصري، لكن التجربة لم تنتشر.

وأوضح: «الفكرة كلفني بها الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وقدمت له دراسة عن المشروع وتناقشنا، وقد نشرنا 4 كتب من السلسلة إلى الآن، كنموذج ، واطمح أن أن نصل إلى 100 كتاب».

وأكد أحمد الشهاوي: «نهدف لدراسة الشعر المصري، المنطلق من الثقافة المصرية بخصوصيتها، وإصدارات تقدم تاريخ هذا الشعر المصري وشعريته»، مشيرا إلى أن هناك احتفاءً كبيرا من الشعراء العرب، أمثال المتنبي، وأبو تمام، في حين نجد أن عدد من الشعراء قدمهم الغناء.

وتابع: «لا نبحث عن التحقيق، لكن نريد تقديم شعر، ليرد المشروع لمصر شعرها»، مؤكدا أن ما قدمه المصريون في الشعر والغزل كثير.