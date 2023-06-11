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فريدة فهمي تفتخر بعمرها الـ88 وتطالب بذكره

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:26 م | الأحد 11 يونيو 2023
فريدة فهمي

فريدة فهمي

تقام حاليا ندوة تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بقصر ثقافة السينما، تقديرا لمشوارها الفني الكبير، بحضور عدد كبير من الجمهور.

فريدة فهمي تفتخر بعمرها

طلبت الفنانة فريدة فهمي في بداية الندوة، ذكر سنة ميلادها، لأنها تفتخر بعمرها، إذ تحتفل بيوم مولودها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبلغ 88 عامت.

وقالت إنها تعلمت الرقص على يد جدتها، لأنها كانت ترقص معها على الأغنيات المصرية الشرقية.

تامر عبد المنعم يشكر الصفحيين والإعلاميين

حرص الفنان تامر عبد المنعم، على تقديم الشكر للصحفيين والإعلاميين، لتغطيتهم المميزة لفعاليات قصور ثقافة السينما، وخاصة ندوات التكريم التي يقيمها القصر خلال الفترة الماضية.

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