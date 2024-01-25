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غرفة صناعة الحبوب تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:53 م | الخميس 25 يناير 2024
نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب

نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب

تقدم عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بخالص وأصدق التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة وطنية ساهمت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كافة قطاع الدولة المختلفة. 

وأعرب عن خالص التهانى لجميع أفراد الشرطة المصرية وقياداتها بمناسبة ذكرى عيد الشرطة ورجالها البواسل، مؤكدا أن رجال الشرطة يمثلون عيون مصر الساهرة من أجل أمن وأمان الوطن والمواطنين، داعيا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.

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