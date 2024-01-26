محلل سياسي فلسطيني: «العدل الدولية» أنصفت شعبنا أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية أنصفت الشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة أمام طغيان هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي ضرب كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين أثناء الحروب كما نصت عليها اتفاقية لاهاي وجرائم الحرب والقانون الدولي والإنساني.

وقف حملات الإبادة الجماعية

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني في حديثه لـ«الوطن»، أن محكمة العدل الدولية حاولت في إقناع الأعضاء التصويت لصالح القرار لوقف حملات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بالرغم من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول على حكومات قضاة المحكمة، التي كان لها أثر كبير إلى عدم اتخاذ قرار مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار والحرب وإنهاء العدوان.

عدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار

وأعرب «صافي»، عن أسفه لعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار لكنه أرجع ذلك لاستطاعة الدول المؤيدة لإسرائيل التأثير على المحكمة في عدم الحصول على وقف إطلاق النار.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن الطريق طويل لنيل العدالة التي يستحقها الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عام 1948 حتى يومنا هذا قرار المحكمة منقوص، ولم يحقق المطلوب الذي كنا نصبو إليه وهو وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنها خطوة تشكّل انتصارا منقوصاً للقانون الدولي والإنساني.