أبو الغيط: حكم «العدل الدولية» يمثل انتصارا للقيم الإنسانية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحكم الأولي الصادر من «محكمة العدل الدولية» بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، يمثل انتصارًا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله الحرب من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «أبو الغيط»، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن حكم «العدل الدولية» الأولى يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل كامل وفوري.

وأشار أبو الغيط، إلى أن قرار «العدل الدولية»، يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدمتها جنوب إفريقيا، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس، وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كان المأمول أن يُفضي حكم «العدل الدولية» الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري، مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريقها القانوني في جلسات المحكمة.

«الوطني الفلسطيني»: تنفيذ القرار يجب أن يجبر الاحتلال على وقف عدوانه

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قبول «محكمة العدل الدولية»، للقضية يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام ومحاكمة لأول مرة على جرائمها وانتهاء حصانتها المشبوهة أمام القانون الدولي، مضيفا في بيان، إن تنفيذ القرار يجب أن يجبر الاحتلال على وقف عدوانه وعلى وقف شامل لإطلاق النار لإدخال كامل المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.