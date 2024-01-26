محافظ كفر الشيخ: أبطال الإرادة والتحدي يكتبون التاريخ بـ«تنس الطاولة البارالمبية»

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الكابتن أيمن الزناتي على صعوده لنهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، وكابتن خالد حسني لحصوله على المركز الخامس فرق الرجال.

بطولة تنس الطاولة

بينما نجح الكابتن أيمن الزناتي، بطل تنس الطاولة البارالمبي للصعود إلى نهائي الزوجي المٌختلط والمنافسة على الميدالية الذهبية، ضد منتخب تركيا في منافسات بطولة مصر الدولية، كما تمكن الكابتن خالد حسني، من الحصول على المركز الخامس فرق رجال.

ويٌشارك لاعبو نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ، في بطولة مصر الدولية، التي تقام من 24 حتى 27 يناير الجاري، داخل مٌجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

إنجاز تاريخي كبير

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأبطال حققوا إنجازا رياضيا يستحق التقدير، ويثبت تفوق أبطالنا القادرون باختلاف، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم واكتشاف المواهب الرياضية لذوي القدرات الخاصة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تدعم الرياضة كحق للجميع.

وقدم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، التهنئة إلى الأبطال ومجلس إدارة النادي الداعم للأبطال، مؤكدًا دعم المديرية للأبطال وانتظار ذهبية الزناتي في مباراته الفاصلة، وتستأنف غدا السبت، مباريات دور المجموعات، ثم تقام المباريات النهائية لجميع الفئات على صعيد الفردي في الفترة المسائية.

مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط

وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، في كفر الشيخ، عبر بيان، أنه تقرر إقامة مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي 26 و27 يناير الجاري، وتعد البطولة بوابة الأمل لجمع النقاط والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة من دول،«بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن و مصر»، البلد المضيف.