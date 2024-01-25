ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في كفر الشيخ

ظهرت نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في كفر الشيخ، على نطاق جميع مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حيث جرى إعلانها عبر كشوف ورقية بها نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي، خلال العام الجاري 2024.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في كفر الشيخ.. ظهرت الآن

وكشف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم، في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في كفر الشيخ، ظهرت الآن، بمدارس كفر الشيخ، حيث يستطيع أي طالب الحصول عليها من خلال الاسم أو رقم الجلوس، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع النتيجة اليوم تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي، داخل نطاق مدرسة كل طالب، تسهيلا عليهم من أي عناء يذكر.

توزيع نتيجة الصف الثاني الإعدادي على 13 إدارة تعليمية

وأشار المصدر إلى أن عدد 58 ألفا و780 طالبا وطالبة أدوا امتحانات نصف العام على مستوى محافظة كفر الشيخ، على نطاق 13 إدارة تعليمية، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة الدقة في رصد الدرجات النهائية لنتيجة الصف الثاني الإعدادي.