متحف كفر الشيخ يعرض قطعتي الشهر للتصويت عليهما.. بينهما مشكاة أثرية

عرض متحف آثار مدينة كفر الشيخ قطعتين أثرتين للتصويت عليهما من قبل الجمهور لاختيار قطعة شهر فبراير، بالضغط على «like» للقطعة المختارة، حيث تم عرض القطعة الأولى وهي عبارة عن «مشكاة» من الزجاج المموه بالمينا الزرقاء والحمراء استخدمت لإنارة المساجد والمنشآت الدينية في العصر المملوكي، كما جاءت القطعة الثانية الأثرية مسرجة من الفخار عليها «مونجرام» السيد المسيح استخدمت للإنارة تؤرخ إلى الفترة القبطية.

قطع متنوعة في متحف آثار كفر الشيخ

وأشار بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية لمتحف آثار مدينة كفر الشيخ، أن المتحف يعرض في الأسبوع الأخير مع نهاية كل شهر قطعتين أثرتين بهدف التصويت عليهما من قبل الجمهور، علاوة على التعرف عن التاريخ الأثري لتلك القطع لدى جموع المواطنين.

توافد الطلاب على المتحف

ويستقبل متحف آثار كفر الشيخ، المئات من الزوار من المواطنين وطلاب المدارس وكليات الآثار بالجامعات، للتعرف على تاريخ الأجداد الخالد إلى يومنا هذا، كما يقدم المتحف تدريبا شاملا لطلاب كليات الآثار وشرح اللغة الفرعونية القديمة.