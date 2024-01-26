6 معلومات عن نوة الكرم.. تضرب سواحل كفر الشيخ لمدة 7 أيام

حذرت غرفة الطوارئ والأزمات بكفر الشيخ، من ثاني أيام نوة الكرم، التي تضرب سواحل المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، وتشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

7 معلومات عن نوة الكرم

وكشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئية والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة الكرم من النوات التي تشهد سقوط أمطار خاصة على سواحل محافظة كفر الشيخ، كونها تقع بشكل مباشر على مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقدّم أستاذ الجغرافيا البيئية عدة معلومات عن نوة الكرم كالتالي:

- نوة الكرم من النوات التي تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة لمدة 7 أيام.

- بدأت نوة الكرم في كفر الشيخ أمس 25 يناير، وتستمر حتى 1 فبراير.

- تشهد نشاط للرياح خاصة على سواحل المحافظة.

- تنتشر خلال نوة الكرم موجات البرد القارس والكتل الهوائية الباردة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

- ترتفع حركة معدلات مياه البحر الأبيض المتوسط خلالها عن معدلاتها الطبيعية بسواحل كفر الشيخ، نتيجة نشاط الرياح التي تؤدي لاضطراب في حركة الصيد والملاحة بسواحل البرلس.

- تضرب موجات الصقيع بشدة سواحل ومدن كفر الشيخ، كونها تطل على مياه البحر المتوسط، والتي تعد من أشد المناطق تأثرا خلال وقت حدوث نوة الكرم.

رفع درجة الاستعداد القصوى في كفر الشيخ

وشددت غرفة الأزمات والطوارئ بكفر الشيخ، عبر بيان صحفي، المواطنين في قرى ومدن المحافظة، خاصة سكان المدن الساحلية بالإقليم، على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء حدوث نوة الكرم كونها غزيرة الأمطار، خاصة مع الدخول في ساعات الليل، وكذلك يجب على الصيادين في البرلس ومطوبس وبلطيم اتباع تعليمات غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، حال صدور أي قرار بوقف حركة الملاحة والصيد جراء سوء الأحوال الجوية، والتي يتم التنسيق من خلالها مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمعرفة تقلبات وحالة الطقس.