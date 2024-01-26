وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: أمريكا ستحبط قرار العدل الدولية ضد إسرائيل

توقع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن تحبط الولايات المتحدة الأمريكية أي توجه لمجلس الأمن من أجل إلزام إسرائيل وإجبارها على تطبيق ما طُلب منها خلال شهر، حسب قرار محكمة العدل الدولية.

مجدلاني: إسرائيل يجب أن تقدم تقريرا حول التزامها بقرار العدل الدولية

وأضاف مجدلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «إسرائيل سيكون عليها أن تقدم تقريرا حول التزامها، والإجراء المرتقب بعد مهلة الشهر بقرار المحكمة، ومن الممكن أن يصدر قرار عن المحكمة بإجراء احترازي لوقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في قطاع غزة».

جرائم حرب إسرائيل في غزة

وتابع: «من كل المداولات التي عبرت عنها المحكمة كانت ثمة دلائل ومؤشرات على أن هناك جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومتوقع إدانة نتنياهو كمجرم حرب في ضوء القرار الذي سيصدر بعد شهر، حيث سيبنى على قرارات المحكمة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري».