بسمة وهبة: جلسة محكمة العدل الدولية إدانة تاريخية لإسرائيل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جلسة محكمة العدل الدولية اليوم لم ينتج عنها صدور أحكام قضائية، ولكن توصيات وإثبات حق المحكمة قبول الدعوى أو رفضها.

وأضافت «وهبة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «المحكمة أعلنت النهاردة أنها مختصة بقضية الإبادة في فلسطين وهذا حدث تاريخي، لأن قبول هذه المحكمة تلك القضية ضد جرائم إسرائيل أمر مهم للغاية».

النظر في كل تفاصيل قضية فلسطين

وتابعت الإعلامية: «قرارات اليوم تعني أن المحكمة ستنظر في كل تفاصيل القضية، وبإذن الله ستصدر أحكاما فيها، حيث ألزمت إسرائيل باتخاذ الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو ما يعني اعتراف من المحكمة بان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين».

رفض إسرائيل لدخول المساعدات

وذكرت، أن المحكمة ألزمت إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني أن المحكمة اعترفت بأن ثمّة تحريضا على قتل الفلسطينيين.

وأوضحت أن محكمة العدل الدولية أكدت أن إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير عاجلة وفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مشددةً على أن هذا الأمر يعني أنه لا توجد مساعدات إنسانية تصل أهالي غزة.

وتابعت: «المحكمة بهذا القرار نفت بشكل واضح ادعاءات إسرائيل بأن مصر فقط هي المسؤولة عن معبر رفح، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن المعبر مفتوح على مدار الساعة».

وواصلت الإعلامية: «الرئيس السيسي أوضح أول الأمس أن المعابر مفنتوحة على مدار الساعة وتوصل المساعدات إلى قطاع غزة، وحجم القافلات من مصر فقط كبير للغاية، والمحكمة قالت فيما معناه بان إسرائيل هي التي رفضت دخول المساعدات إلى غزة التي يقتلون فيها البشر واحدا تلو الآخر».