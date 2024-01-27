دعاء الشفاء للمريض.. كلمات نبوية رددها سبع مرات

دعاء الشفاء لذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدعية التي يبحث عنها المسلم، إذ يعد الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يسعى المسلم من خلاله إلى مناجاة ربه، طلباً للحاجة، فجميعنا يلجأ إلى الله في أوقات المهن والتعب الشديد، طالبا للشفاء، ويمكن أن يردد المسلم دعاء الشفاء بأي صيغة يريدها، فليست هناك صيغ محددة للأدعية.

دعاء الشفاء عن النبي

وفي إطار الحديث عن دعاء الشفاء الذي ورد عن النبي صلى الله وسلم، لترديده سبع مرات، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في لقاء تليفزيوني سابق له، إنه يمكن ترديد دعاء الشفاء من الأمراض كما جاء عن نبي الله أيوب عليه السلام: «ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»، مشيرا إلى دعاء الشفاء للمريض كما ورد عن رسول الله وهو: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

أدعية الشفاء سبع مرات

واستكمالا للحديث عن دعاء الشفاء للمريض هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء الشفاء، من بينها:

ـ اللهم أستودعك نفسي وصحتي، فيا رب أشفني وعافني، وأرح جسدي ولا تحملني مالا طاقة لي به.

ـ اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشف وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك.

ـ اللهم يا من شفيت أيوب، وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير.