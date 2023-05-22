«الإفتاء» توضح دعاء الشفاء من المرض.. أوصى به الرسول

يعتبر الدعاء إحدى أهم وسائل التقرب إلى الله عز وجل، ومن خلاله يسعى الكثير من الناس إلى مناجاة ربهم من أجل سؤاله عن طلب أو حاجة، ويعد دعاء الشفاء من المرض من بين أشهر الأدعية التي يلجأ إليها الفرد في حال تعرضه، أو أحد ذويه لابتلاء المرض، وهناك العديد من هذه الأدعية، على اختلاف صيغها، من بينها دعاء الشفاء للمريض، بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية.

دعاء الشفاء من المرض

من الممكن أن يدعو الشخص بدعاء الشفاء من المرض بقوله:

«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الشفاء من المرض.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك

ومن بين دعاء الشفاء من المرض يمكن أن نقول:

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية».

كما يمكن ذكر دعاء الشفاء من المرض بقوله:

«يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

وكذلك من الجائز ذكر دعاء الشفاء من المرض بقول:

«اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير».