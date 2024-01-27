نوع موبايلات قديم يمكنك بيعه الآن بـ36 ألف جنيه.. هل تحتفظ بواحد منها؟

في ظل امتلاك الهواتف ذات المزايا العصرية، يرغب الكثيرون في التخلص من الإصدارات القديمة، مثل 1100 Nokia، فإذا كنت لا تزال تحتفط به، يمكنك بيعه بأكثر من 30 ألف جنيه، الأمر الذي يبدو غير طبيعيًا، إلا أن موقع «إيباي» الأمريكي يتيح ذلك الأمر بكل سهولة.

يحظى موقع «ebay» الأمريكي بشهرة كبيرة في بيع الهواتف سواء كانت جديدة أو مستعملة، فإذا كنت تمتلك إصدار هاتف Nokia 1100، الذي حقق طفرة نوعية وقت عرضه، إذ يمكنك الاستفادة منه بدلا من رميه عبر بيعه أونلاين بـ36.774 جنيهًا مصريًا، ليصبح السؤال الآن كيف ذلك.

طريقة بيع هاتف Nokia 1100 بـ36 ألف جنيه

بمجرد الدخول إلى موقع «ebay» والذهاب إلى علامة البحث، وإدخال اسم الهاتف Nokia 1100، تجد أسعارا متفاوتة له، من بينها 1190 دولارًا أمريكيًا والتي تعادل 36 ألفا و770 جنيها مصريا لذا يقدم موقع «beconnected» بعض الخطوات التي وجب اتباعها، لإتاحة عملية البيع عبر الموقع ويمكن عرضها فيما يلي:

- الذهاب إلى الصفحة الرسمية لموقع إلى ebay.com.au في متصفّح الإنترنت.

- تسجيل عملية الدخول بالنقر على خيار register الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

- إنشاء حساب بالضغط على Create an Account، والذي يتطلب إدخال اسمك الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني واختيار كلمة مرور قوية.

- بعد الانتهاء من إدخال هذه البيانات سيتم تحويلك مباشرة إلى الحساب الذي أنشأته،.

- سيتمّ تسجيل الدخول إلى حسابكم على eBay، وأصبحتم الآن جاهزين لبدء عملية البيع.

- التقاط صور للهاتف Nokia 1100، ومن ثم الضغط على كلمة sell الموجودة بالقرب من أعلى يمين الصفحة، ومن ثم عليكم اتباع بعض التعليمات المتعلقة بعملية البيع التي يساعدكم فيها الموقع.