عاجل.. أمطار تضرب 14 محافظة خلال ساعات ورفع حالة الطوارئ

تتعرض عدة مدن ومحافظات إلى سقوط أمطار مٌتفاوتة الشدة السبت، بالتزامن مع تراجع الحرارة ونشاط للرياح بدأت قبل يومين في السواحل الشمالية، وامتدت إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة والوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات غدا السبت

وبحسب غرف العمليات والطوارئ في المحافظات، فإن الأمطار مُعرضة للسقوط بشكل متوسط على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

كما تشهد محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية والغربية، سقوط أمطار خفيفة مع نشاط كبير للرياح، يُزيد من الإحساس بالبرودة طوال اليوم إلى جانب ارتفاع أمواج البحر المتوسط التي تصل إلى أكثر من اثنين متر، وتُؤثر على حركة الصيد في الإسكندرية والمحافظات المُجاورة بحسب البيانات الرسمية لديوان المحافظة.

رفع حالة الطوارئ وتحذيرات من الطرق

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد من سقوط أمطار كثيفة قد تكون رعدية خاصة في محافظة شمال سيناء.

كما بدأت الشبكة تفعيل خطة الطوارئ، بنشر سيارات رفع المياه التابعة للمراكز والمدن على الطرق السريعة والصحراوية، وأماكن تجمعات المياه وانتشار فرق الطوارئ للتدخل حال وجود أي صعوبات في الحركة المرورية.

ووجهت محافظة الإسكندرية برفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات «الأرصاد» التي تٌشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة، فيما كلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة.

ونشرت المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.