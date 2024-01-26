«اللهم صيبا نافعا».. سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المدن والقرى بالمحافظة في ظروف جوية غير مستقرة، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وسجلت درجات الحرارة اليوم في محافظة المنوفية الصغرى 11 والعظمى 18 خلال اليوم الجمعة.

سقوط أمطار على المنوفية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن هناك احتمال سقوط أمطار مساءً وضباب خفيف أثناء ساعات الليل الأولى حتى الفجر، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومنها محافظة المنوفية، حيث تعرضت إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة خصوصا على مركزي شبين الكوم وتلا.

حالة الطقس غير مستقرة

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من تقلبات مفاجئة في الطقس، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالجمهورية، وهبوب رياح وأتربة على جميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة عدة أيام أخرى

هناك عدة نصائح مهمة حال سقوط الأمطار، وهي التزام المنزل، وعدم النزول إلى الشوارع قدر المستطاع، وفي حالة النزول إلى العمل أو الشارع يجب ارتداء ملابس ثقيلة، وغلق المنافذ جيدا لعدم دخول الهواء في المنزل.