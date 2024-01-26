أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات.. تفعيل غرف الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت 7 محافظات اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الساعات القليلة الماضية، وسط تنبؤات باستمرارها حتى مساء الليل، بالتزامن مع غطاء سحابي على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشرق الدلتا.

أماكن سقوط الأمطار

ومن بين المحافظات التي تعرضت إلى سقوط أمطار غزيرة هي المنوفية والإسكندرية والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والإسماعيلية وشمال سيناء والبحيرة، وامتدت إلى المدن التابعة لهم والطرق السريعة والصحراوية المُؤدية من والى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسكندرية فإنه جرى رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول النوات إلى الإسكندرية، وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط وزيادة حركة الرياح.

حالة الطوارئ في مدن القناة وسيناء

كما رفعت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة الطوارئ في مدن القناة وسيناء إلى الدرجة القصوى، مع انتشار فرق الطوارئ خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع سقوط الأمطار على بعض المناطق.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتفعيل غرف الطوارئ في كل المراكز والمدن، وربطها بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ؛ لسرعة التدخل حال وجود أي عاجل مع انتشار فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه التابعة للأحياء، والمراكز والمدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة والوجه البحري والقناة

وقال بيان رسمي الأرصاد الجوية، إن مناطق الدلتا والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، تعرضت إلى غطاء سحابي يُصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضاف البيان أن الأجواء تظل مائلة للبرودة خلال اليوم على مختلف المناطق، وتكون شديدة البرودة ليلا، مع نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على تظل هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع المقبل.