صور الأقمار الصناعية تكشف حالة الطقس.. سقوط أمطار على أماكن متفرقة بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، حسبما رصدتها آخر صور للأقمار الصناعية.

وفي وقت سابق أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غطاء سحابي كثيف، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء

وبخصوص انخفاض درجات الحرارة، قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه تظل الأجواء مائلة للبرودة خلال اليوم على مختلف المناطق وتكون شديدة البرودة ليلا، لافتة إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتظل هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتسود أجواء شتوية بامتياز على شمال البلاد، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 5 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.