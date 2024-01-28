دعاء الفجر لقضاء الحوائج وغفران الذنوب.. داوم عليه

يعد دعاء الفجر من أكثر ما يحرص المسلمون على ترديده للتقرب إلى الله عز وجل في تلك الساعات المباركة التي يستجاب فيها الدعوة، إذ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.

دعاء الفجر المستجاب

وبخصوص دعاء الفجر، فإن هناك عدد من الأدعية يمكن للمسلم أن يرددها، حسب ما أوضحته دار الإفتاء وهى كالتالي:

«اللهم في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج».

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط».

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

ـ «يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا».

أدعية في صلاة الفجر

واستكمالا للحديث عن دعاء الفجر فيمكن أيضا ترديد الأدعية التالية:

ـ «يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع».

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا