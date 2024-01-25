«الأزهر» يكشف أفضل صيغة دعاء قبل الفجر.. «ردده النبي»

يتسارع المسلمون إلى استغلال التوقيت الذي يسبق آذان الفجر للتضرع بالعبادة فلها قٌدسية خاصة لجموع المٌسلمين، لأن قطاعا كبيرا من المٌؤمنين يحرصون على قيام الليل، واختتام القيام بصلاة الوتر، والتوجه إلى الله بالدعاء حتى آذان صلاة الفجر.

صيغة الدعاء قبل الفجر

وحول صيغة الدعاء قبل الفجر، أوضح الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه ليس هناك دعاء محدد يتوجه به المسلم إلى الله في الفجر، لافتاً إلى أن هناك صيغا مُتعددة، لكن يفضل ما كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول لله صلى لله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق، ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت».

أفضل أذكار لترديدها طوال الوقت

وكان فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، أوضح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالإكثار من ترديد، هذه الأذكار الأربعة، وهي: «الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، مشيرًا إلى أنها من الكلمات التي يُحبها الله سبحانه وتعالى ويحب سماعها من عبده.