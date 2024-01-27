دعاء سيدنا يونس لتحقيق الأماني وتلبية الرغبات في جوف الليل.. ردده وسترى المعجزات

طالب عدد من من علماء دار الإفتاء المصرية بضرورة ترديد دعاء سيدنا يونس عندما يشعر الإنسان بضيق الخال والكرب الشديد، فقصة سيدنا يونس بها العديد من العبر والدروس التي يجب أن يتخدها المسلم منهجا له في حياته وأبرزها استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه وفك كربه رغم ما أصابه من بلاء والتقمه الحوت وهو مليم.

دعاء سيدنا يونس

وبخصوص دعاء سيدنا يونس، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء نبي الله ذكر في كتاب الله عزوجل: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، بعدما التقمه الحوت إلا أنه ناجى ربه وبالفعل استجاب الله عز وجل له.

وبخصوص دعاء سيدنا يونس عليه السلام، قال أمين الفتوى في إحدى التصريحات التلفزيونية بأنه قد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل دعاء نبي الله يونس كالتالي: «ما من رجل دعا بهذا الدعاء أو الذكر إلا استجاب له، يعني اللي عنده كرب أو ضيق يدعو به وعلينا الاقتداء بهذه السُنَّة التي بشر بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

دعاء نبي الله يونس

وبخصوص دعاء سيدنا يونس عليه السلام، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه في حالا إذا أصاب الإنسان بلاء معين فيجب عليه الرضا بقضاء الله، ويرد ومن الأدعية وأفضلها دعاء نبي الله يونس: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين», مؤكدا خلال فيديو فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، أنه يجب ترديد هذا الدعاء في ظلمات الليل وفي أي وقت نكثر من هذا الدعاء.