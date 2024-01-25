الأيام البيض لشهر رجب 2024.. «الإفتاء» توضح سبب تسميتها

الأيام البيض لشهر رجب 2024 يحرص الكثير من المسلمين على اغتنامها واستغلالها بالشكل الأفضل، وذلك لأن هذه الليالي من الليالي الخيرة التي تمر في العام، والبعض يتساءل عن سبب تسميتها بالأيام البيض، وما الحكمة من هذا الاسم، وهو ما استعرضته دار الإفتاء المصرية في واحدة من فتاواها المنشورة عبر موقعها الرسمي.

الأيام البيض لشهر رجب 2024

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عن الأيام البيض لشهر رجب 2024 وسبب تسميتها بهذا الاسم، وأجابت عنه الدار في فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأوضحت فتوى دار الإفتاء أن أيام البيض لشهر رجب 2024 سميت بهذا الاسم نسبة لحال القمر في هذه الأيام، فهي 3 أيام من أي شهر عربي، تتسم تلك الأيام بكون القمر بدرا وضوؤه قوي وساطع.

الأيام البيض لشهر رجب 2024 والقمر

وجاء في نص فتوى الدار حول أيام البيض لشهر رجب 2024 وسبب تسميتها: «الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه».

وأكدت الإفتاء المصرية أن الأيام البيض لشهر رجب 2024 سُميت بهذا الاسم مجازا عن اكتمال القمر، ولفتت إلى ما ورد في حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».