مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران اليوم.. تقل 7 ألاف سائح من دول أوروبا

يستقبل مطار مرسى الدولي على مدار اليوم السبت 35 رحلة طيران تقل نحو 7 ألاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 35 رحلة طيران على مدار اليوم تقل حوالي 7 ألاف سائح قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وبلجيكا، وذلك ضمن 91 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عثمان في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم الأسبوع الجاري وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80%، تزامنا مع انتعاش سياحة الشتاء في أوروبا، فمرسى علم من الوجهات السياحية المفضلة لدى سياح العالم حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة طوال العام.

ولفت إلى أن أكثر السياح الأجانب توافدوا على مرسى علم هم السياح الألمان والإيطاليين والتشيك وبولندا.