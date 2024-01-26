مطار مرسى علم يستقبل 91 رحلة تقل آلاف السائحين من أوروبا الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 91 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 18 الف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 18 ألف سائح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 91 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 18 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة في مقدمتها الألمان والروس والإيطاليين والبولنديين.

زيادة معدلات الرحلات الأسبوعي

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى زيادة تدفق الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم الأسبوع المقبل بزيادة 6 رحلات طيران عن الأسبوع الجاري.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

كما أوضح أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، بالإضافة إلى عمل برامج وفقرات ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي لشواطئ مرسى علم.