حدث ليلا.. حكم تاريخي ضد ترامب وزلزالان وإسرائيل تتحدى «العدل الدولية»

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة بعد الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأهم ما حدث خلال ساعات الليل نرصده لكم كما يلي:

زلزال بقوة 5.3 يضرب جزر يابانية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو باليابان على عمق 41 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع زلزال آخر بلغت قوته 5.5 على مقياس ريختر وعلى مسافة 135 كيلو من مدينة بادنج ببابو غينيا الجديدة.

الحكم على ترامب بتعويض ضخم بتهمة التشهير بكاتبة

منحت هيئة محلفين في مدينة نيويورك تعويض ضخم كتعويض إلى الكاتبة الصحفية إي جان كارول في قضية التشهير التي رفعتها ضد دونالد ترامب، وحكمت المحكمة بمنح الصحفية مبلغ 83.3 مليون دولار منهم 18.3 مليون دولار كتعويضات و65 مليون دولار كعقوبات عقابية.

اجتماع عاجل لمجلس الأمن

قرر مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية أثناء الحرب على غزة، وذلك بناء على طلب دولة الجزائر.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

استمرت قوات الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها لليوم الـ113، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.