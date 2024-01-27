تحرك مفاجئ من الأهلي مع فيفا بسبب الشناوي

تشهد الأيام القليلة المقبلة، تحركا رسميا من جانب النادي الأهلي، لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب واقعة محمد الشناوي في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأكد غياب الحارس لمدة 3 أشهر بشكل رسمي، عقب الإعلان من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس.

وبدأ الأهلي في تجهيز التقارير الطبية الخاصة باللاعب، وكذا العقد الرسمي بينه وبين محمد الشناوي، من أجل مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتفعيل قانون «برنامج حماية الأندية» للحصول على تعويض من «الفيفا».