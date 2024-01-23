رد فعل أسرة محمد الشناوي بعد إصابته أمام كاب فيردي.. دعوات ولحظات صعبة

بينما كان يجتهد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، في مباراة مصر وكاب فيردي بأمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أصيب بخلع في الكتف، ما أثار حالة من الحزن بين الجماهير المصرية.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي

اتحاد الكرة، أعلن في بيان رسمي، استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته في مباراة منتخب مصر و كاب فيردي، قائلا: «أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف، يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد جرى التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، مع نظيره بالنادي الأهلي، على الإجراءات كافة بشأن الخطة العلاجية للاعب، نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا محمد الشناوي».

مكالمة محمد الشناوي لأسرته

ووفق بيان اتحاد الكرة فإن محمد الشناوي لن يكون متاحا مع منتخب مصر في اللقاءات المقبلة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما يتعين على المنتخب الوطني البحث عن بديل لـ«الشناوي»، حيث يخوض المنتخب مباراة يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، وهو ما استدعى قلق أسرته أيضا.

السيد الشناوي، والد محمد الشناوي أكد لـ«الوطن»، أن ابنه من المقرر أن يجري فحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، كاشفا عن تفاصيل مكالمة بينه وبين والدته: «كلمنا بعد المباراة، ومن صوته والدته مكنتش مطمنة وحكى تفاصيل الإصابة وقال إنها بسيطة وطمنا وبإذن الله تكون بسيطة زي ما قالنا».

لحظات ضيق وحزن انتابت والدة محمد الشناوي، عقب علمها بإصابة محمد الشناوي، وفق والده: «كانت لحظات صعبة، ومنمناش غير لما اطمنا عليه، والنهاردة لسه منتظرين منه مكالمة النهاردة يطمنا أكتر بعد إجراء الفحوصات لبيان مدى إصابته».