طريقة ضبط 5 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر والكونغو.. «اعرف الترددات»

رحلة جديدة لمنتخب مصر تنطلق، بعد الانتهاء من مرحلة دور المجموعات، ليقص شريط دور الـ16 بمواجهة الكونغو الديمقراطية، بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو المرتقبة وترددها؟

تفاصيل مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانًا

ساعات قليلة، وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره الكونغو الديمقراطية، المحدد لها غد الأحد، 28 يناير 2024، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، على أن تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لاورينت بوكو في مدينة أبيدجان، وتنقل بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن هناك عدد من القنوات التي أعلنت إذاعتها بشكل مجاني للجماهير.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الأول في مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق التعادل على مستوى جميع المباريات في مرحلة دور المجموعات، أمام غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، على أن تسنح له الفرصة في مواجهة سهلة نسبيًا من أجل تحقيق الانتصار الأول.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

قناة tvt التوجولية: قمر يوتلسات 9 شرق - التردد: 11900.

قنوات TV 5.8: القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا - تردد 12356.

تردد قناة Ortb: البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق - التردد: 11900.

قناة TRT: عبر قمر يوتلسات 7 شرق.

قناة Rti الإيفوارية: قمر يوتلسات 9 شرق.

كيفية استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

من أجل استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع عدد من الترددات والخطوات التالية: