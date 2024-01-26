تطور مفاجئ في حالة محمد صلاح بعد 24 ساعة تأهيل في ليفربول.. هل يعود للمنتخب؟| عاجل

شهدت الساعات الماضية تطورات في حالة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يتلقي العلاج حاليا في إنجلترا بعد تعرضه للإصابة رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحديدا خلال لقاء غانا بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

كواليس وتفاصيل جديدة في تأهيل محمد صلاح داخل ليفربول

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» فإنه بعد 24 ساعة تأهيل في نادي ليفربول داخل مركز «أكسا» الخاص بالريدز، فإن هناك تطور جديد في حالة محمد صلاح يفاجئ منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديموقراطية في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ليفربول يبشر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بسبب محمد صلاح

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن محمد صلاح سيغيب عن دور الستة عشر لمنتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية، لكن المفاجأة القوية، والتي جاءت بعد يوم واحد على تأهيله في ليفربول، أنه قد يُشارك بالأدوار المقبلة بحال تقدم «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا، إذ أنه قد يكون متاحًا في ربع النهائي يوم 2 فبراير، وأيضا نصف النهائي 7 فبراير، والنهائي يوم 11 فبراير.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، في لقاء لحساب دور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا، والذي يسعى خلاله الفراعنة لخطف تذكرة العبور لربع نهائي البطولة القارية.