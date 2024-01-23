عاجل.. فيفا يفاجئ منتخب مصر بـ«صدمة» ثالثة رغم التأهل بأمم أفريقيا

صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منتخب مصر، بعد نجاح الأخير في حجز مقعده في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 والتي تحتضنها الأراضي الإيفوارية، بعد التعادل إيجابيًا 2-2 مع كاب فيردي في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

«فيفا» يوجه صدمة لمنتخب مصر الاتحاد الدولي لكرة القدم

قطع فرحة التأهل لدور الـ16 من الكان الأفريقي، بتوجيه صدمة للمنتخب المصري، وهي خصم الفراعنة 4.75 نقطة من التصنيف العالمي الخاص به على مستوى المنتخبات، الصادر عن «فيفا»، وعليه أصبح رصيد الفراعنة في الوقت الحالي 1500.38 نقطة بتصنيف المنتخبات عالميا.

أسباب خصم 4.75 من رصيد مصر في التصنيف العالمي

ويكمن السبب في فقدان منتخب مصر لهذا الكم من النقاط في التصنيف العالمي للمنتخبات، إلى التعادل الأخير أمام كاب فيردي، مع العلم أن تحقيق الفراعنة الانتصار على حساب «كاب فيردي» كان سيمنح الفراعنة 12.75 نقطة إضافية، وأما في حالة مني المنتخب الوطني بالهزيمة كانت ستُفقد مصر 22.25 نقطة.

منتخب مصرينجح في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي، إلا أن «الفراعنة» سيفتقد القائد محمد صلاح في لقاء الدور المقبل.

غيابات منتخب مصر في مواجهة دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية ويغيب عن منتخب مصر في لقاء دور الـ16، محمد صلاح، قائد الفراعنة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة غانا، وسفره إلى ليفربول لتلقي العلاج، كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، في الدور المقبل، لاسيما أنه تعرض للإصابة في الكتف أمام كاب فيردي.

من هو منافس منتخب مصر في دور الـ16؟

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة السادسة في دور الـ16 بأمم أفريقيا، ما يعني أنه قد يواجه زامبيا أو الكونغو الديموقراطية أو تنزانيا أو المغرب، خاصة أن كل الاحتمالات مفتوحة قبل انتهاء مرحلة المجموعات، غدا الأربعاء.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في دور 16

يذكر أن موعد مباراة مصر المقبلة أمام منافسه في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، سيكون فى تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.