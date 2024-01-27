وكيل «ثقافة النواب»: القضية الفلسطينية تزين معرض الكتاب

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعم القضية الفلسطينية مستمر على مختلف المستويات، وعلى المستوى الثقافي فهناك جناح مخصص لدولة فلسطين بمعرض الكتاب هذا العام وتشارك به أيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، كما تم التنسيق لإطلاق يوم فلسطيني يعرض لمختلف الآراء ويتبنى القضية الفلسطينية بشكل كبير ويدافع عن حقوق الفلسطينيين.

أكبر كتاب الطفل في مصر

وأوضح «مصطفى» لـ«الوطن»، أن المعرض يحتفي بكبار الكتاب منهم الكتاب يعقوب الشاهوني وهو واحد من أكبر كتاب الطفل في مصر، وكذلك الكاتب الكبير سليم حسن بمؤلفات علم المصريات والحضارة، كما المعرض يحتفي بالقارئ والكتاب والمفكر والمكتبة، لافتا إلى أننا في أمس الحاجة لأن نعرض من خلال الاحتفالات الثقافية ما لدينا من تراث الأفكار والمقترحات، كما نناقش الكتاب والمؤلفين من خلال الندوات في المشكلات المجتمعية.

أكاديمية الفنون

وأكد وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه لدينا العديد من المسارح التى تعرض مختلف الألوان الفنية منها إنتاج قصور الثقافة والبيت الفني للمسرح ودار الأوبرا وأكاديمية الفنون، وجميعها في أماكن استراتيجية تتمتع بالسهولة في التنقل بما ييسر على الزوار.