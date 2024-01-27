«الأعلى للآثار» يعتزم تغليف الهرم الثالث بالجرانيت.. مشروع القرن

تعمل وزارة السياحة والآثار، على إطلاق مشروع جديد يستهدف تغليف الهرم الثالث «منقرع» وهو ما أُطلق عليه مشروع القرن، حسب إعلان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

الحفر حول محيط الهرم الثالث

وحسب تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أثناء تواجده في منطقة الأهرامات مع وفد من البعثة اليابانية في القاهرة، عن كيفية إتمام مشروع تغليف الهرم الثالث «منقرع»، قال: «في البداية سيتم الحفر حول محيط الهرم، وسنغلفه بطبقة من الجرانيت».

عمل مطابقة من الأحجار الجرانيتية

وتابع مصطفى وزيري: «إنه بعد إتمام الحفر حول الهرم الثالث، سيتم البدء في العمل الفني المتضمن عمل مسح بالليزر، وذلك حتى يتم مطابقة من أحجار الجرانيت التي سقطت، ويغلّف بطبقة جديدة بديلة عن المتكسرة».

وسيستغرق مشروع تغليف الهرم الثالث «منقرع» على الأقل عامًا واحدًا، على يد فريق من المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع البعثة اليابانية في القاهرة، وسيعتبر هدية مصر للعالم، ومكان افتتاحه سيكون بجانب المتحف المصري الكبير، لأنه يعد حدثا تاريخيا عظيما.