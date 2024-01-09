«الأعلى للآثار»: ضبط 29 قطعة أثرية قبل خروجها من مصر في ديسمبر 2023

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان، إن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ترأس، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إنجازات «الأعلى للآثار» خلال ديسمبر

استعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر إنجازات المجلس بجميع قطاعاته خلال شهر ديسمبر الماضي، التي جاء من بينها نجاح البعثات المصرية والأجنبية فى تحقيق العديد من الاكتشافات الأثرية من بينها قيام البعثة الأثرية المصرية العاملة خلف معبد إسنا بمحافظة الأقصر، بالكشف عن مجموعة من الأواني الفخارية من العصر الروماني والعصر الإسلامي ونموذج من الفخار لمبنى به 3 أبراج دائرية ربما كان لحصن.

أضاف أن البعثة المصرية العاملة بموقع توفيق باشا اندراوس (بيت يسي) شرق معبد الأقصر، نجحت في الكشف عن رأس تمثال من الجرانيت الأشهب، لأحد كبار رجال الدولة الوسطى، ورأس لتمثال من العصر البيزنطي، إضافة إلى العديد من الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك

وعن أعمال الترميم، أوضح مصطفى وزيري الانتهاء من ترميم 123 عمودا من صالة الأعمدة الكبرى في معبد الكرنك من أصل 134، وجار العمل في باقي الأعمدة، والانتهاء من ترميم نحو 80% من تمثال الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الثاني بمعبد الكرنك، والانتهاء من تركيب وإعادة ترميم نحو 90% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو، والانتهاء من ترميم نحو 75% من معبد سوكر.

وفي مجال استرداد الآثار نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والمواني الأثرية في ضبط وإثبات أثرية 29 قطعة بالمواني والمطارات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ناقش أعضاء المجلس بنود مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية بشأن الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه.

وفي نهاية الاجتماع جرى اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية العاملة في مصر وتسجيل عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائرها.