مصرع مسن سقط من شرفة بالطابق الثالث في الهرم.. اختل توازنه

لقي مسن على المعاش مصرعه في أثناء وقوفه بالشرفة، إذ اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، وتوفي في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بسقوط مسن

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، بتلقيه إخطار من عمليات النجدة بسقوط مسن من شرفة منزله، وأمر اللواء محمد الشرقاوي رجال المباحث بالتوجه إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص، أنّ المتوفى يبلغ من العمر 76 عاما، مصاب بنزيف في المخ، وكسور متفرقة بعد أن اختل توازنه في أثناء وقوفه بالشرفة، وسقط من الطابق الثالث، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وبسؤال نجله أيد ما جاء بالفحص ولا يتهم أحد بشيء.

وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.