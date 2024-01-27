ماذا فعلت ظاهرة النينو في أوروبا وإفريقيا؟.. عجز العلماء عن تفسيرها

«صيف في عز الشتاء».. هكذا تعيش إسبانيا الأيام المنقضية، بعدما تعرضت لظاهرة غريبة وغير طبيعية، بارتفاع درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق إلى 30 درجة مئوية، الأمر الذي أثار موجة قلق وعلامات استفهام بين الأهالي وعلماء الأرصاد والمناخ على حد سواء.. فهل لها علاقة بظاهرة النينو؟

تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا بالشتاء

لا شك أن ظاهرة النينو تلعب دورًا في التقلبات الجوية التي تحدث في بعض البلاد وخاصة الأوروبية، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، حتى في موسم الشتاء، والأشهر المعروفة بأجواء شتوية قاسية مثل يناير وفبراير، لكنها ليست السبب الوحيد، خاصة أن العلماء أكدوا أنها ظاهرة غير طبيعية، ما زالت بدون تفسير حتى تلك اللحظة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وفسر العلماء ظاهرة النينو بأنها ظاهرة مناخية تحدث كل بضع سنوات، حيث ترتفع درجات الحرارة في المحيط الهادي، ويؤدي هذا الارتفاع إلى تغيرات في أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، بحسب وكالة ناسا، التي ذكرت أسباب تلك الظاهرة في أوقات سابقة.

ظاهرة النينو هي كلمة السر في الموجة الحارة بأوروبا وبعض المناطق الإفريقية

وخلال الموجة الحارة التي ضربت إسبانيا في الأيام الماضية، يعتقد العلماء أن ظاهرة النينو قد لعبت دورًا في تفاقمها، خاصة أن من ضمن عواملها ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، حتى في أوقات الشتاء، وأيضا أدت ظاهرة النينو إلى ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الأطلسي، خلال الفترة المنقضية، مما أدى إلى تغيرات في أنماط الرياح بأوروبا، وبعض المناطق الإفريقية أيضًا.

ظاهرة النينو تسبب أضرارا على الصحة والبيئة

لم تكن ظاهرة النينو فقط المتهم الأول في حالة الطقس غير المستقرة داخل أوروبا وخاصة إسبانيا، فهناك عوامل أخرى ساهمت في الموجة الحارة الأخيرة، مثل التغيرات المناخية، إذ تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري أيضًا إلى ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتجعل الموجة الحارة أكثر شدة.

يمكن أن يكون للموجات الحارة أضرار على الصحة والبيئة، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يمكن أن تؤدي إلى جفاف المحاصيل وحرائق الغابات.