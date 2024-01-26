بعد تحذير الأرصاد من أبرد 3 أيام في الشتاء.. هل بدأت ظاهرة النينو؟

تغيرات جوية شديدة تشهدها البلاد منذ بداية فصل الشتاء هذا العام، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذيرات للمواطنين على مدار الساعات الماضية، إلا أنه جرى التحذير من 3 أيام هي الأبرد في يناير وتبدأ من الاثنين المقبل، ليبقى السؤال هل هذه الأيام تكون لها علاقة بظاهرة النينو التي تنذر بقدوم أقوى شتاء منذ 10 أعوام.

علاقة ظاهرة النينو بأبرد ليالي الشتاء

وحول هذا التساؤل، قال الدكتور محمود القياتي خبير الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن ظاهرة النينو لاعلاقة لها بالحالة الجوية التي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوثها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن طوال الأيام الماضية من الشهر الجاري لم تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها وهو 18 درجة مئوية.

وتابع خبير الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام المقبلة بمعدل درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي لها وذلك نتيجة حدوث منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ويتسبب في كتل هوائية شمالية مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه نشاط رياح ما يتسبب في انخفاض معدل درجات الحرارة بقيم طفيفة تكون درجة أو درجتين من المعدل الطبيعي، وتعتبر أول مرة خلال شهر يناير أن درجات الحرارة تكون أقل من المعدل الطبيعي على مر السنوات الماضية التي كانت تشهد العديد من الموجات شديدة البرودة.

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

ونصح «القياتي» المواطنين خلال الأيام المقبلة التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بارتداء الملابس الثقيلة، لتجنب الإصابة بمخاطر الجو، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسطح المباني.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أكدت أنه يصاحب درجات الحرارة المنخفضة والشعور ببرودة الطقس، سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة وذلك على مدار أيام «الجمعة والأحد والسبت» وقد تكون متفاوتة الشدة وأيضا غزيرة بدءًا من يوم الاثنين المقبل وذلك على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.